Salernitana, Raffaele rompe il tabù "panettone": Iervolino non cambia

Tradizione non rispettata. Il quarto natale da proprietario della Salernitana per Danilo Iervolino è un ritorno alle origini. Quattro anni fa erano questi i giorni che spinsero l’imprenditore di Palma Campania ad investire nel club granata. Una lunga riflessione prima del via libera sul gong del 2021, con la gioia raccontata e testimoniata dai messaggi vocali che rimbalzarono di smartphone in smartphone rendendo quel Capodanno ancora più speciale per tutti i tifosi granata. L’insediamento, la corsa verso la salvezza iniziata con l’arrivo prima di Walter Sabatini e poi con l’esonero di Stefano Colantuono per far spazio a Davide Nicola. Fu la decisione cruciale per dare il via al miracolo del 7 per cento.

Erano i giorni dei grandi sogni, delle ambizioni d’alta quota, della parte sinistra della classifica, nonostante l’addio di Sabatini e l’approdo di Morgan De Sanctis. Nel primo Natale da presidente Iervolino confermò Davide Nicola, anche alla luce della sospensione del campionato, con il ritiro invernale in Turchia. L’esonero arriverà nel febbraio 2023 con l’arrivo di Paulo Sousa. Dall’avvento del portoghese l’inizio della tradizione di non arrivare mai con l’allenatore scelto ad inizio stagione alla sosta natalizia. Il lusitano saltò dopo un inizio tribolato, lasciando posto ad Inzaghi. Per Super Pippo l’arrivo di Sabatini portò ai primi turbamenti, seguiti poi dall’esonero. Nella scorsa stagione, Martusciello venne rimpiazzato da Colantuono. L’allenatore romano però arrivò a Natale con le riflessioni in atto, seguite dalle sconfitte con Frosinone e Catanzaro che segnarono il suo cammino. In questa stagione invece Giuseppe Raffaele ha incassato critiche, ha fatto i conti con i venti del malumore che spiravano forte. Le due vittorie con Picerno e Foggia lo hanno rinsaldato sulla panchina granata. Nel 2026 però non sono ammessi passi falsi.