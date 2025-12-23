Capaccio, i carabinieri donano regali ai bimbi del centro di accoglienza Segnale di vicinanza da parte dell'Arma dei carabinieri

Questa mattina, presso la Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo, si è tenuto un incontro tra i bambini e le famiglie ospiti del “S.A.I. – Sistema di Accoglienza e Integrazione”, ed i militari dell’Arma. Per l’occasione sono stati donati loro alcuni doni in previsione delle festività natalizie. Il progetto, nato per accogliere e integrare richiedenti asilo, rifugiati e altre categorie vulnerabili è gestito dalla cooperativa sociale “Tertium Millennium” di Teggiano di cui il responsabile, Antonio Calandriello è stato accolto dal Comandante della Stazione, luogotenente Vincenzo Di Palma che unitamente ai militari del reparto hanno consegnato ai piccoli visitatori e alle loro famiglie giocattoli e indumenti con l’augurio che possa dare un segno di speranza e di gioia per questo Natale.