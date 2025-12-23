Vietri sul Mare al concerto dell’Epifania su Rai1 con l’artista Mirkò Il sindaco De Simone: "Un grande onore per la nostra comunità"

Sarà del vietrese Mirko Guida - artista internazionale conosciuto con il nome d'arte Mirkò - l'opera che caratterizzerà la scenografia del prestigioso concerto dell'Epifania in onda su RaiUno il prossimo 6 gennaio alle ore 23,30.

La kermesse musicale giunta alla sua 31? edizione, realizzata da Giuseppe Reale per la direzione artistica di Francesco Sorrentino e con l’Orchestra Partenopea di Santa Chiara diretta dal Maestro Adriano Pennino, vedrà infatti anche l'arte vietrese protagonista con Mirkò che per il quinto anno consecutivo il fulcro centrale della scenografia con un suo suggestivo lavoro in ceramica.

Nella sua opera creata sul tema "Il grano della pace", Mirkò ricrea un’immagine potente dell'efferatezza e della disumanità di ogni guerra: «Abbiamo voluto lanciare un nuovo messaggio di pace e di speranza, necessari in questo momento in cui i conflitti, anche quelli legati all’esistenza delle persone come i femminicidi, non accennano a fermarsi».

«Un grande onore per Vietri sul Mare e per la sua arte essere presenti in un contesto così importante - ha commentato il sindaco Giovanni De Simone - i miei complimenti all'artista Mirkò che ha realizzato un'opera meravigliosa, il Grano della Pace, in cui nella potenza dell'immagine raffigurata racchiude anche tutta la speranza di pace di un bambino che sogna i giocattoli in un campo di grano color oro, che apre alla speranza di un futuro migliore».