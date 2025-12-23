Battipaglia, trovato in possesso di cocaina: arrestato Operazione effettuata dagli agenti del commissariato di Polizia

Gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia hanno proceduto all'arresto di A.C., ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, a seguito di perquisizione pesonale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 19 grammi di cocaina. Sequestrati anche un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento dello stupefacente.