Givova Scafati, tre gare in 8 giorni: con Roseto parte il tour de force La squadra dell’Agro vuole riscattare il passo falso avuto contro Mestre

La Givova Scafati si appresta ad affrontare tre partite nel giro di 8 giorni. Si parte domani, sabato 7 febbraio alle 20,30 con il match interno contro Roseto. Dopo la gara con gli abruzzesi, mercoledì 11, i gialloblù saranno di svena a Cremona, mente il 15 ci sarà il big match casalingo contro Pesaro.

Ma la concentrazione è, per ora, tutta rivolta all’imminente impegno. Anche per cancellare il passo falso della sconfitta di Mestre. L’ultimo posto in classifica di Roseto non deve far distrarre la squadra di coach Vitucci. Proprio contro le grandi, la Liofilchem ha sfoderato prestazioni importanti fuori casa: sconfitta di un solo punto a Pesaro, ko con 4punti di scarto a Bologna.

“La partita con Roseto va affrontata con grande attenzione, senza pensare al divario in classifica – rivela il capitano della Givova Scafati, Bruno Mascolo, eletto mvp italiano del mese di gennaio dalla Lega Pallacanestro – dobbiamo partire subito forti e mantenere intensità e concentrazione per tutta la gara. Evitando di restare a contatto nel finale e rischiare disastri come avvenuto a Mestre, dove ci siamo svegliati troppo tardi. Non dobbiamo mai adagiarci, specialmente in quelle partite che sulla carta possono sembrare più abbordabili. Questo è un campionato talmente equilibrato che ogni inciampopesa in maniera importante sulla graduatoria”.

Una partita da non sottovalutare anche secondo l’assistantcoach Marco Van Den Hende.

“C’è grande voglia di riscatto dopo Mestre, anche per partire bene in questa settimana nella quale abbiamo subito dopo Cremona e Pesaro nelle sfide ravvicinate in calendario”.