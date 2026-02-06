Salerno, sciolto il Consiglio comunale: Vincenzo Panico è il commissario Finisce l'era Napoli, nominato il funzionario che guiderà l'Ente fino al voto

Sarà Vincenzo Panico, prefetto a riposo di origini campane, a guidare il Comune di Salerno fino alla data delle prossime elezioni. Le dimissioni rassegnate dal sindaco Vincenzo Napoli sono diventate irrevocabili, provocando lo scioglimento del Consiglio comunale di Salerno.

Pertando questa mattina il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Salerno e ha dato avvio al suo scioglimento, come previsto dell’articolo 141 del T.U.E.L.. Per la provvisoria gestione dell’Ente, con il provvedimento di sospensione è stato contestualmente nominato Commissario prefettizio il Prefetto a riposo, Vincenzo Panico.

Nato a Marigliano in provincia di Napoli nel 1953 e laureato in giurisprudenza, Panico è entrato a far parte della carriera prefettizia nel 1982 e ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio. Nominato Prefetto di Crotone nel 2010, dove è rimasto fino al 2012, ha poi svolto le funzioni di Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, a seguito dello scioglimento dell’Ente per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Nel 2013 gli è stato conferito il ruolo di Capo Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e nel 2016 ha ricoperto l’incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Ha chiuso la sua lunga carriera prestando servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2018 al 2021.