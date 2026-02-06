Latina-Cavese, le probabili formazioni: Prosperi si affida al tridente Trasferta delicata per gli aquilotti. Ubaldi guida il reparto offensivo con Orlando e Diarrassouba

Vietato fallire. La Cavese fa visita al Latina e cerca punti salvezza. Al Francioni (fischio d’inizio alle ore 20:30), i metelliani aprono il programma di giornata con un anticipo delicato. In casa dei nerazzurri, gli aquilotti hanno l’obbligo di fare punti in uno scontro diretto che pesa come un macigno. Per la sfida odierna, Prosperi riparte dal 3-4-2-1, con Orlando e Diarrassouba favoriti per agire alle spalle di Ubaldi. Ancora panchina per Gudjohnsen.

“Sfida difficile, nessun obbligo di vincere”

In conferenza stampa, Prosperi sottolinea il peso di una sfida delicata, contro un avversario con qualità: “Sarà una partita sicuramente difficile, una squadra completamente rivoluzionata rispetto al girone d'andata, in un buon momento di forma e che ha raggiunto la finale di Coppa Italia. Ci sono giocatori di grande valore nella rosa e mi aspetto una sfida difficile, così come le sono tutte le altre che andremo ad incontrare. Il Latina va affrontato con grande rispetto con la consapevolezza della difficoltà dell'incontro e anche in virtù del fatto che sarà il primo di tre incontri ravvicinati molto importanti, ci vorrà la giusta attenzione". Prosperi però non parla di obbligo di vittoria: “Guardando la classifica non siamo così distanti dalla zona salvezza, cercheremo di fare il risultato ma è inutile avere questo assillo del risultato. Sapevamo tutti quale sarebbe stato il nostro percorso, siamo aggrappati alla zona salvezza quindi non sarà sicuramente un'ultima spiaggia".

Latina-Cavese, le probabili formazioni:

Latina (3-4-2-1): Mastrantonio; Dutu, Carillo, Calabrese; Ercolano, Hergheligiu, De Ciancio, Pace; Riccardi, Fasan, Parigi. Allenatore: Volpe.

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Ubani, Maiolo, Awua, Loreto; Orlando, Diarrassouba; Ubaldi. Allenatore: Prosperi.