Audace Cerignola-Salernitana, probabili formazioni: per Raffaele è un crocevia Al Monterisi la Bersagliera ha l'obbligo di vincere. Il tecnico granata pensa a tre cambi

La dolce tentazione del passato, gli occhi sul presente. Audace Cerignola-Salernitana non è una partita come tutte le altre. Soprattutto per Giuseppe Raffaele. In Puglia, sul Monterisi che ritornerà a calcare questa sera alle ore 20:30, il tecnico della Salernitana ha vissuto un sogno. La cavalcata dello scorso anno, interrottasi due volte sul più bello, sfiorando quella cadetteria che è diventata obiettivo prima e ossessione poi sulla panchina della Bersagliera. “State sicuri che questa squadra la porto in serie B”, ha confessato appena cinque giorni, mentre l’ambiente manifestava forte il suo dissenso per il pari con il Giugliano che sembrava il segnale della resa alle chance di promozione diretta.

Le possibili scelte

In una trasferta delicata, contro un avversario lanciatissimo, la Salernitana ha l’obbligo di vincere. Raffaele ripartirà dal suo marchio di fabbrica, ovvero dal 3-5-2, ma dei tre grandi ex lancerà solo Capomaggio, tenendo inizialmente in panchina Tascone e Achik. L’argentino torna a centrocampo, lasciando a Golemic il ruolo di pilastro centrale con Berra e Matino ai suoi lati. In mezzo al campo, oltre all’albiceleste, Gyabuaa e Carriero. Sulle fasce si rivede Quirini al posto dello squalificato Longobardi oltre a Villa. Davanti conferme per il tandem Ferraris-Lescano.

Audace Cerignola-Salernitana, le probabili formazioni:

Audace Cerignola (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Ligi; Parlato, Di Tommaso, Cretella, Paolucci, Russo; Gambale, D'Orazio. Allenatore: Maiuri.

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Matino; Quirini, Capomaggio, Gyabuaa, Carriero, Villa; Lescano, Ferraris. Alleanatore: Raffaele.