Grossa frana sulla Statale Amalfitana: strada chiusa in entrambe le direzioni

Le precipitazioni di queste ore hanno provocato il distacco di materiale dal costone

grossa frana sulla statale amalfitana strada chiusa in entrambe le direzioni
Vietri sul Mare.  

La Costiera Amalfitana si conferma un territorio molto bello ma anche estremamente fragile.

Nella notte, probabilmente a causa delle precipitazioni intense delle ultime ore, un grosso movimento franoso si è verificato in località "Fuenti", nel territorio di Vietri sul mare.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i tecnici del comune e di Anas. Inevitabile la chiusura dell'arteria in entrambi i sensi di marcia.

Il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone, ha annunciato attraverso i propri canali il provvedimento.

Lo stop alla circolazione provocherà inevitabilmente grandi disagi per residenti e turisti della Costiera Amalfitana, che ancora una volta deve fare i conti con la fragilità idrogeologica dei propri costoni.

Solo qualche settimana fa un provvedimento simile era stato adottato a Cetara, anche in questo caso per smottamento. Ora si preannunciano altri giorni di passione per chi deve percorrere la Statale 163.

Ultime Notizie