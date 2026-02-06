Grossa frana sulla Statale Amalfitana: strada chiusa in entrambe le direzioni

La Costiera Amalfitana si conferma un territorio molto bello ma anche estremamente fragile.
Nella notte, probabilmente a causa delle precipitazioni intense delle ultime ore, un grosso movimento franoso si è verificato in località "Fuenti", nel territorio di Vietri sul mare.
Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i tecnici del comune e di Anas. Inevitabile la chiusura dell'arteria in entrambi i sensi di marcia.
Il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone, ha annunciato attraverso i propri canali il provvedimento.
Lo stop alla circolazione provocherà inevitabilmente grandi disagi per residenti e turisti della Costiera Amalfitana, che ancora una volta deve fare i conti con la fragilità idrogeologica dei propri costoni.
Solo qualche settimana fa un provvedimento simile era stato adottato a Cetara, anche in questo caso per smottamento. Ora si preannunciano altri giorni di passione per chi deve percorrere la Statale 163.