Audace Cerignola-Salernitana, Maiuri: "Nessuna paura dei granata" Il tecnico gialloblu: "Parliamo di avversario top ma vogliamo regalarci un colpo importante"

Il desiderio di un nuovo sgambetto. Vincenzo Maiuri carica l’Audace Cerignola alla vigilia della sfida con la Salernitana: “Veniamo da un buon momento ma bisognerà mettersi alle spalle i fasti del derby con il Foggia. Non dobbiamo approcciare con senso di appagamento. Sono sicuro che la squadra non commetterà questo errore. Affrontiamo un avversario forte ma lo faremo con le nostre armi, con una sfida che avrà tante insidie”. Il giudizio si sofferma sui margini di crescita della squadra: “Ne abbiamo davvero tanti ma è legato anche a quello che l’approccio dei ragazzi al lavoro, alla loro funzionalità all’interno del gruppo. Adesso mancano quattordici partite alla fine e dobbiamo iniziare con la Salernitana, con la fame di vedere una squadra determinata, che sappia restare in gara sempre, con il giusto atteggiamento”.

Maiuri si sofferma sulla Salernitana: “Abbiamo lavorato sui loro tanti pregi ma anche su quelle che saranno le nostre mosse per far male ai granata. Parliamo di un avversario forte, tra le migliori della categoria. Noi però non abbiamo paura di un avversario che per blasone e per storia proverà a risucchiare punti per il secondo posto. Noi però giocheremo con l’ambizione di fare un colpo importante”.