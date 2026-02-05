Audace Cerignola-Salernitana, Raffaele: "Vogliamo riscattarci, niente più stop" L'allenatore granata: "Ho fiducia nella squadra, serve trovare continuità"

Fame di riscatto. Giuseppe Raffaele affida come di consueto il pensiero prepartita di Audace Cerignola-Salernitana al sito ufficiale. Nel messaggio tutte le buone intenzioni del tecnico: “Vogliamo fornire una grande prestazione, puntiamo a fare bene come nelle trasferte passate e a guadagnare più punti possibili. Abbiamo ancora più fame, perché il pareggio contro il Giugliano non è andato giù a nessuno. Nelle ultime sette partite questa squadra ha fatto 14 punti: avremmo voluto farne 21 o comunque qualcuno in più ma non ci siamo riusciti. È stata una settimana più corta rispetto al solito e il gruppo ha lavorato bene. Ci prepariamo a un trittico di partite ravvicinate in cui sarà fondamentale dosare le energie e gestire al meglio le risorse tecniche e fisiche”.

"Ho fiducia nei ragazzi"

L’allenatore ha poi aggiunto: “Abbiamo ancora qualche assenza da fronteggiare per la prossima partita. Ad Inglese, Cabianca, Antonucci e Boncori si aggiungono lo squalificato Longobardi e Di Vico, che non sarà disponibile per un problema al ginocchio. Tuttavia, torna tra i convocati Anastasio ed è per noi un rientro importante, perché avendo una settimana ricca di impegni ravvicinati ci potrà fornire un contributo di qualità. Ho la massima fiducia nei ragazzi, mi stanno dando sempre risposte importanti durante gli allenamenti. Sappiamo che in alcune partite, come quella di domenica scorsa contro il Giugliano, dobbiamo puntare non solo a partire forte ma anche a disputare tutti i 90′ allo stesso ritmo e stiamo lavorando per questo. Bisogna trovare la giusta uniformità con l’obiettivo di gestire meglio i frangenti in cui non riusciamo noi ad essere arrembanti”.