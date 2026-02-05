Salernitana, il derby di Iervolino jr: "Pronto a debuttare, granata da B" Il mediano napoletano debutterà domani: "Ambiente granata pretende la promozione"

Uno scherzo del destino. Antonio Pio Iervolino cambia maglia e ha come primo avversario proprio la sua ex Salernitana. La sua esperienza in prestito all'Audace Cerignola per avere maggiore minutaggio si apre dunque con quello che è una sorta di derby personale. "Sono pronto a debuttare, arrivo con grande entusiasmo". Il centrocampista ha raccontato ai canali social del club pugliese anche la sua esperienza in granata: “La mia trafila ha avuto il culmine con la Salernitana, con il debutto in serie A dopo l’ultimo anno di Primavera. La sfida con l’Udinese fu una grande gioia. Paulo Sousa decise di lanciarmi nella mischia a dieci minuti dalla fine davanti a 30mila persone. Fu una grande emozione che poi fu seguita dalla vittoria per 3-2 e dalla salvezza in serie A”.

All'andata finì con la clamorosa rimonta dell'Audace Cerignola all'Arechi, con il gol del 2-3 arrivato sul gong dopo una partita dominata dalla Salernitana e complicatasi con l'espulsione di Capomaggio: “Fu uno sgambetto, non me l’aspettavo”. Iervolino racconta anche la prima parte di stagione della Bersagliera: "Venendo da due retrocessioni, la piazza si aspettava di poter risalire subito in B. Ci sono però squadre molto attrezzate come Catania, Benevento che stanno dimostrando il loro valore. Ora sono curioso di capire chi ce la farà”.