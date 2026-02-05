Audace Cerignola-Salernitana, la lista dei convocati: out in sei Raffaele deve fare i conti con diverse defezioni

Un recupero e sei defezioni. Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato 20 calciatori per la sfida in programma domani sera alle 20:30 allo stadio Domenico Monterisi contro l’Audace Cerignola. Nella lista dei convocati della Salernitana mancano ben sei figure. Per infortunio sono assenti Inglese, Cabianca, Boncori e si ferma anche il giovane Di Vico. Niente da fare anche per Antonucci che dovrà restare fermo per i prossimi dieci giorni a causa di un problema muscolare. Fuori per squalifica Longobardi mentre in difesa si registra il rientro di Anastasio.

La lista dei convocati

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 33 Anastasio;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 21 Carriero, 29 Tascone;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano.