Lancio di petardi allo stadio Arechi, tifoso della Salernitana denunciato Il giovane supporter granata rischia il Daspo

Un giovane tifoso della Salernitana è stato denunciato a piede libero per aver introdotto illecitamente e poi utilizzato materiale esplodente all’interno dello Stadio Arechi. Lo rende noto la Polizia di Stato. Il personale della Questura di Salerno ha infatti avviato degli accertamenti a seguito dell’esplosione di diversi petardi negli ultimi match interni disputati dalla Salernitana. Da una ricostruzione, è emerso che il giovane tifoso denunciato sia stato protagonista in due partite del lancio di ben sei petardi senza però arrecare fortunatamente danni a persone e cose nonostante il grande rischio. Nei confronti dello stesso la Questura ha anche avviato la procedura per l’emissione di un provvedimento di Daspo. Continua dunque la grande attenzione della Polizia di Stato nei confronti della sicurezza all'Arechi, con fari puntati sul comportamento dei tifosi.