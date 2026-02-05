Rami d'alberi fin nelle abitazioni: via alle potature a Torrione Pietrofesa: tecnici al lavoro, i fusti a rischio saranno abbattuti ma sostituiti

Via al piano di taglio delle alberature nel quartiere Torrione. Dopo settimane di polemiche, è stato definito il piano di interventi. Si inizia dagli oleandri di via De Leo, per poi proseguire anche in altre aree della città.

"In questi giorni sono stato in contatto con l'assessore all'ambiente Massimiliano Natella, pressando per iniziare il taglio delle alberature a Torrione - spiega Ciro Pietrofesa, presidente del Comitato di quartiere Torrione -. Vi chiedo di pazientare ancora un po', gli interventi riguardano tutto il nostro quartiere, Torrione basso ed alto, nessuna strada sarà lasciata senza interventi, saremo vigili anche con il commissario appena si sarà insediato e con gli uffici preposti. Chiedo ai cittadini delle strade interessate di evitare il parcheggio delle auto la dove deve essere eseguito l'intervento altrimenti si perderà del tempo prezioso".

Non solo potature: previsti anche abbattimenti di quei fusti pericolanti che sono potenzialmente pericolosi per la sicurezza. "Ho avuto ampia rassicurazione che gli stessi verranno sostituiti da nuove piantumazioni", ha concluso Pietrofesa.