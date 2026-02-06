Salerno continua a franare: nuova buca in via Valerio Laspro Si cercherà di evitare la chiusura stradale

Il maltempo sta letteralmente mettendo in ginocchio la città di Salerno. Dopo la voragine apertasi in via Salvatore Calenda, si registrano altri disagi nella parte alta della città. Nella serata di ieri, infatti, si è aperta una nuova e profonda buca in via Valerio Laspro, a poca distanza dall'altra. I tecnici comunali, almeno per il momento, non hanno disposto la chiusura della strada, consentendo la circolazione ai lati della buca che, chiaramente, è stata transennata.

Considerata la chiusura di via Calenda - servirà ancora qualche giorno per ripristinare la situazione - si spera di poter evitare la chiusura anche in via Valerio Laspro, unica strada che al momento consente di raggiungere alcuni rioni della città di Salerno. Nelle prossime ore sono previsti nuovi sopralluoghi per capire come intervenire ed appurare se, anche in questo caso, sia stato un problema alla condotta fognaria ad aver generato il cedimento della sede stradale.