Grazie al fiuto di Spike trovate dosi di hashish e cocaina in carcere Il sindacato Uspp: brillante operazione, polizia penitenziaria in prima linea nonostante i problemi

Ancora un sequestro di sostanze stupefacenti in carcere a Salerno, grazie al fiuto di Spike, il cane antidroga della Polizia Penitenziaria. Spike è riuscito a scovare, in un deposito frequentato dai cosiddetti "detenuti lavoranti", 100 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina.

ll sindacato Uspp, con il segretario nazionale Del Sorbo e quello regionale Auricchio, si complimenta con il gruppo cinofili del distaccamento di Avellino e con gli agenti del carcere di Salerno "per la brillante operazione: la polizia penitenziaria, ancora una volta, ha dimostrato l'efficacia del proprio lavoro nella tutela della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, continuando così a rappresentare un presidio indispensabile dello Stato. Il sequestro dimostra che malgrado le condizioni difficili e le carenze d'organico - a Salerno mancano ben 50 unità dalla pianta organica prevista - la polizia penitenziaria purtroppo a costo di grandi sacrifici riesce comunque a garantire l'ordine e la sicurezza interna", concludono i due sindacalisti.