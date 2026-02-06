Frana in Costiera Amalfitana, Regione in campo per la messa in sicurezza Si temono tempi lunghi per la riapertura, già in mattinata sopralluogo di Italo Giulivo

La Regione Campania si è immediatamente attivata per la frana in atto a Cetara che ha determinato la chiusura della SS 163 Amalfitana.

L’assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, è in stretto contatto con il sindaco, Fortunato Della Monica e con le strutture della Protezione civile regionale.

In mattinata il capo della Protezione Civile, Italo Giulivo, ha effettuato un sopralluogo con i tecnici del Genio Civile regionale per verificare l’entità della situazione e valutare gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’area e al ripristino delle normali condizioni. Al sopralluogo ha partecipato anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, in quanto la zona interessata dallo smottamento è al confine tra i due comuni.

La speranza è di poter riaprire quanto prima la Statale Amalfitana a senso unico alternato. Ma i tempi, vista la vastità della frana, rischiano di essere lunghi. Nel frattempo si sta valutando la possibilità di utilizzare una stradina di proprietà privata per realizzare un bypasso al fine di consentire almeno il passaggio dei mezzi di soccorso. La Costiera resta comunque isolata con il valico di Chiunzi che resta l'unica soluzione per raggiungere la maggior parte dei comuni della Divina.

Da stamane, intanto, gli operai sono a lavoro per rimuovere i materiali caduti sulla carreggiata a seguito della frana.

