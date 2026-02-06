Salernitana, sold-out settore ospiti a Cerignola: le info per i tifosi Le indicazioni per i supporters granata

Il popolo della Salernitana si stringe intorno alla squadra granata. Anche per la trasferta di Cerignola, la tifoseria farà sentire la sua voce nonostante il momento di difficoltà. Sono cinquecento i tifosi attesi questa sera allo stadio Monterisi, con il sold-out da 500 tagliandi registrato nella tarda serata di mercoledì. Una sfida fondamentale per provare l’inseguimento al Benevento.

Con una nota ufficiale, il club granata ha anche riservato indicazioni ai tifosi che nel pomeriggio si metteranno in viaggio per la Puglia. I tifosi della Salernitana sono invitati a percorrere l’autostrada A16 Napoli-Canosa uscendo a Cerignola Ovest. La tifoseria sarà raggruppata nel piazzale adiacente all’uscita autostradale. Al fine di poter svolgere le operazioni nel migliore dei modi e con adeguata tempistica, i sostenitori granata dovranno raggiungere l’uscita Cerignola Ovest entro le ore 19:00. Da lì, il personale preposto indirizzerà la tifoseria verso viale USA, dove sarà predisposta un’area di prefiltraggio e di parcheggio per i mezzi dei tifosi ospiti, che potranno raggiungere lo stadio Monterisi a bordo di navette messe a disposizione dal Comune di Cerignola. Tali navette saranno interamente dedicate al trasferimento dal parcheggio di viale USA all’impianto sportivo e viceversa, al termine dell’incontro. Si raccomanda di non raggiungere lo stadio seguendo percorsi alternativi a quello consigliato oppure sprovvisti di regolare tagliando di accesso.