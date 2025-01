Ryanair: nuove rotte da Fiumicino e Salerno per Bruxelles Charleroi Presentato il programma estivo

Ryanair ha presentato oggi il suo programma estivo 2025 per Bruxelles con 132 rotte, tra cui 4 nuove rotte Charleroi per Katowice, Nea Anchialos (Grecia), Roma (Fiumicino) e Salerno, oltre a frequenze extra su altre 40 rotte Charleroi come Dubrovnik, Faro, Marsiglia, Palma, Sarajevo e Zara. "Siamo lieti di annunciare 4 nuove rotte Ryanair da Charleroi questa estate. Charleroi continua a crescere grazie alle sue tariffe competitive e alle strutture efficienti - afferma Michael O’Leary, Ceo di Ryanair -.

Nel frattempo, Zaventem continua a ristagnare e non è riuscita a recuperare il suo traffico pre-Covid a causa delle sue tariffe costose e in aumento e della sua incapacità di competere per la ripresa o la crescita del traffico". Ryanair ha confermato che non crescerà di nuovo a Bruxelles Zaventem nel 2025 a causa delle tariffe elevate dell'aeroporto, che sono aumentate del 20% da quando è scoppiato il Covid e sono destinate a salire di nuovo nel 2025, rendendo Bruxelles Zaventem irrimediabilmente non competitiva rispetto agli aeroporti di tutta Europa che stanno abbassando tariffe e oneri per promuovere la crescita del traffico