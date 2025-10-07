Salerno, restyling del centro: via alla pavimentazione di via Nizza

Un altro passo per sistemare le strade di Salerno, spesso sconnesse: l'assessore Rocco Galdi ha fatto sapere che nella notte sono partite le operazioni di frasatura dell'asfalto in via Nizza.
Si tratta di una delle strade del centro città maggiormente trafficate: nei prossimi giorni il cronoprogramma prevede la posa del nuovo manto d'asfalto e infine la segnaletica orizzontale.
Il programma di restyling, fanno sapere da palazzo di città, va avanti da settimane e interessa tutti i quartieri di Salerno.