Salerno, restyling del centro: via alla pavimentazione di via Nizza

Salerno.  

Un altro passo per sistemare le strade di Salerno, spesso sconnesse: l'assessore Rocco Galdi ha fatto sapere che nella notte sono partite le operazioni di frasatura dell'asfalto in via Nizza.

Si tratta di una delle strade del centro città maggiormente trafficate: nei prossimi giorni il cronoprogramma prevede la posa del nuovo manto d'asfalto e infine la segnaletica orizzontale.

Il programma di restyling, fanno sapere da palazzo di città, va avanti da settimane e interessa tutti i quartieri di Salerno.

