Regione, nuovo ultimatum alle Fonderie: "Subito i miglioramenti all'impianto" La diffida inviata all'azienda di Fratte e, per conoscenza, anche alla Procura

Attuare immediatamente gli interventi migliorativi sul fronte ambientale e la caratterizzazione dei rifiuti classificati come pericolosi, così come previsto nelle autorizzazioni ambientali concesse da Palazzo Santa Lucia.

E', in sintesi, il contenuto della missiva con la quale la Regione Campania ha intimato alle Fonderie Pisano di Salerno di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per la tutela della salute e dell'ambiente nei territori di Fratte e della Valle dell'Irno.

Il provvedimento arriva dopo i controlli ispettivi eseguiti dall'Arpac lo scorso settembre, i cui esiti sono stati trasmessi agli uffici della Regione.

La comunicazione è stata trasmessa anche alla Procura di Salerno, oltre naturlamente all'Asl che - insieme all'Arpac - avrà il compito di monitorare la vicenda. La Regione ha sollecitato la proprietà ad attuare quanto prima gli interventi necessari per ammodernare l'impianto di via Dei Greci, al centro di un aspro braccio di ferro che si trascina ormai da anni.