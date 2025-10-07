A2: chiusure notturne per l'istallazione di pannelli fonoassorbenti Le deviazioni in provincia di Salerno

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione finalizzati alla mitigazione acustica mediante installazione di pannelli fonoassorbenti, sarà necessario procedere con la chiusura al traffico di un tratto della A2 – Diramazione Napoli, tra il km 0,000 e il km 2,335, in direzione Sud, in provincia di Salerno.

I dettagli

Nel dettaglio, a partire da questa sera e fino a venerdì 10 ottobre 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 02:00 e le ore 04:00, esclusi i giorni prefestivi, sarà attiva la chiusura della A2 Diramazione Napoli dal km 0,000 al km 2,335, con uscita obbligatoria presso lo svincolo di Salerno Centro.

Il traffico veicolare in direzione Reggio Calabria verrà deviato all'uscita obbligatoria allo svincolo di Salerno Centro e rientro in A2 presso lo svincolo di Salerno Est – Fratte, direzione Sud.

Le squadre Anas saranno presenti sul posto per la gestione della viabilità e per garantire la sicurezza della circolazione durante le attività di cantiere.

