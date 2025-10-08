Salerno, prosegue la rivoluzione urbana nella zona industriale della città L'Asi mostra lo stato di avanzamento degli interventi

Proseguono i lavori nella zona industriale di Salerno su via Brun, mentre si prepara l’intervento di via Terre delle Risaie, con l’ampliamento della sottopasso per rendere il transito più fluido e sicuro. Intanto - fa sapere Asi Salerno - prende forma la nuova viabilità di collegamento tra via Mecio Gracco e via delle Terre delle Risaie: una strada che prima non esisteva, e che oggi nasce per connettere, semplificare e migliorare la mobilità urbana. "Un altro tassello del grande progetto di rigenerazione urbana finanziato con i fondi PNRR, per costruire insieme una Salerno più accessibile, moderna e sostenibile", il messaggio dell'Asi.

