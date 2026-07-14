Salerno, carica batterica altissima: rischi per la salute sulla spiaggia Le analisi dell'Arpac sono state trasmesse all'Asl

Una carica batterica di molto superiore ai limiti consentiti e potenzialmente pericolosa per la salute delle persone e degli animali. Non c'è pace per "Universo Beach", la nuova spiaggia tra Pastena e Torrione che avrebbe dovuto aprire quersta estate ma bloccata per il contenzioso sulle presunte difformità in fase di ripascimento.

La Regione Campania, attraverso l'assessorato all'ambiente guidato da Claudia Pecoraro, ha affidato all'Arpac le analisi sulla battigia. Ed i risultati sono particolarmente preoccupanti: come fatto sapere dall'esponente della giunta, infatti, sono emersi valori di molto superiori ai limiti.

I risultati sono stati trasmessi all'Asl, che nel giro di qualche ora potrebbe adottare provvedimenti per garantire la salute. Non si esclude che di qui a breve l'accesso alla battigia venga impedito con chiusure ermetiche per evitare accessi non autorizzati.