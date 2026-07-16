Giochi Europei Universitari, in Prefettura a Salerno il piano per la sicurezza Piena sinergia istituzionale per garantire un sereno svolgimento dell'importante manifestazione

Dal 18 luglio al 1° agosto 2026 la provincia di Salerno sarà protagonista dello sport universitario internazionale, ospitando l’ottava edizione degli European Universities Games (EUG), la più importante manifestazione multisport universitaria a livello europeo. Si è tenuta ieri mattina presso la Prefettura di Salerno una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Francesco Esposito, con la partecipazione del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, del Questore e dei Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, dei rappresentanti del Comune di Salerno e dei Comuni in cui ricadono gli impianti sportivi. Presente anche il Comitato Organizzatore dei Giochi.

L’incontro è stato preceduto da un lungo lavoro preparatorio per garantire lo svolgimento dell’evento in una cornice di sicurezza, avvenuto nei mesi scorsi. Attesa la complessità dell’appuntamento sportivo, si sono svolti, oltre a riunioni di Comitato per esaminare i piani di safety e security, diversi tavoli tecnico-operativi in Questura per il coordinamento delle forze da mettere in campo e la gestione dell’ordine pubblico. Per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture e dei relativi piani di emergenza, i Vigili del Fuoco hanno esaminato con particolare attenzione la documentazione prodotta e svolto numerosi sopralluoghi, anche nell’ambito dei lavori della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Inoltre, è stato predisposto un dettagliato piano dei trasporti, soggetto a costante monitoraggio e aggiornamento per garantire la massima efficienza e sicurezza durante tutta la manifestazione. L’evento, che si svolge con cadenza biennale, riunirà circa 4.000 partecipanti, tra cui 3.100 atleti e 770 dirigenti, provenienti da 161 università di 31 Paesi europei, per un totale di 384 squadre. A garantire il regolare svolgimento delle competizioni saranno oltre 350 arbitri, di cui circa 160 internazionali.

Promossa e patrocinata dalla European University Sports Association (EUSA), organizzazione internazionale che coordina e sviluppa lo sport universitario europeo in collaborazione con la Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU), la manifestazione si avvale in Italia del supporto del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI). Le competizioni interesseranno 13 discipline sportive: basket 3x3, badminton, basket, beach handball, beach volley, calcio, calcio a 5, handball, karate, tennistavolo, canoa/canottaggio, tennis e volley.

Le gare si svolgeranno in 33 impianti sportivi distribuiti sul territorio provinciale. Un ruolo centrale sarà svolto dall’Università degli Studi di Salerno, che ospiterà sette delle tredici discipline previste. Sono stati inoltre coinvolti impianti situati nei comuni di Salerno, Avellino, Baronissi, Bellizzi, Eboli, Fisciano, Mercato San Severino, Montoro, Nocera Inferiore, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Roccapiemonte e Sarno.

La cerimonia inaugurale si terrà il 18 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà a Salerno, alla presenza dei vertici EUSA, dei rappresentanti della FISU, di autorità istituzionali e dei presidenti delle federazioni sportive nazionali. All’evento parteciperà anche il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico.

Il tema principale della cerimonia sarà il Mediterraneo, che unisce i popoli e le nazioni ed evoca anche la fondazione della Scuola Medica Salernitana.

In apertura ci sarà la parata degli atleti, che partirà da Piazza della Concordia; a seguire un gruppo di ballerini si esibirà in uno scenario marino luminoso. Dopo i saluti del Comitato Organizzatore e delle autorità presenti, ci sarà il giuramento degli atleti e arbitri. In conclusione, si esibirà la band Les Votives, che ha partecipato alla 18a edizione di X Factor.

La cerimonia di chiusura è invece programmata per il 1° agosto 2026 presso il campus universitario di Fisciano.

Accanto alle competizioni sportive, è previsto un ricco calendario di iniziative culturali e sociali. Presso il campus universitario sarà allestita la “EUG Fan Zone”, spazio dedicato all’incontro tra atleti, delegazioni e pubblico. Sono inoltre previsti eventi socioculturali, panel accademici e attività diffuse sul territorio, prenotabili attraverso una piattaforma digitale dedicata.

A margine del Comitato, il Prefetto ha sottolineato la grande portata dell’evento: «Gli European Universities Games 2026 rappresentano un’importante occasione di promozione sportiva, culturale e turistica per l’intero territorio salernitano. Ringrazio il Questore, le altre Forze di Polizia e i Vigili del Fuoco per l’impegno e il grande contributo fornito per garantire la cornice di sicurezza di questo grande momento per atleti e visitatori. Rivolgo, inoltre, il mio apprezzamento al Rettore, all’Università e le sue articolazioni e alle Amministrazioni comunali coinvolte, per aver curato e messo in campo una complessa e diffusa organizzazione che consentirà all’intero territorio provinciale di vivere i Giochi».

Il Rettore D’Antonio ha aggiunto che: «gli “EUG Salerno 2026” rappresentano una grande opportunità per il nostro Ateneo, per il territorio e l’intera comunità salernitana, nonché un’importante vetrina di promozione turistica. Ringrazio la Prefettura di Salerno per aver riunito tutte le istituzioni intorno ad un tavolo e seguito e coordinato chi ha contribuito a predisporre le misure e i servizi per garantire il sereno svolgimento dell’evento».