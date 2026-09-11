Addio ad Emma Bonino, De Luca: "Esempio di coerenza e passione" "Straordinario esempio del senso più nobile della politica come servizio al bene comune"

"La morte di Emma Bonino è una dolorosa notizia. Esprimo il più profondo cordoglio mio personale e del Comune di Salerno. Emma Bonino è stata una delle principali protagoniste della vita democratica del nostro Paese". Lo ha scritto in una nota il sindaco Vincenzo De Luca, esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino.

"Ha dedicato tutta la sua vita, con passione e coerenza, ai diritti personali e collettivi attraverso grandi battaglie civili ed importantissimi incarichi istituzionali e politici. Il suo coraggio e la sua tenacia sono stati uno straordinario esempio del senso più nobile della politica come servizio al bene comune. Donna di profonda cultura è stata capace anche di costruire ponti ed occasioni di dialogo con fedi, culture, ideologie diverse. Ha affrontato con grande dignità la tremenda sua malattia restando fino all'ultimo respiro impegnata per i suoi ideali".

