Dramma in autostrada: si ribalta col camion, muore conducente L'incidente questa mattina nei pressi dello svincolo autostradale di Contursi, sull'A2

Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia di Salerno. A perdere la vita questa mattina, intorno alle 6:30, l'autista di un camion cheè finito fuori strada, ribaltandosi. Per lui non c'è stato niente da fare. Lo schianto è avvenuto sulla rampa d'uscita dell'autostrada "A2 del Mediterraneo" all'altezza dello svincolo di Contursi Terme.

Per cause ancora in corso di accertamento, il camionista avrebbe perso il controllo del mezzo pesante, ribaltandosi tra la carreggiata ed un terreno agricolo sottostante. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto gli agenti della polizia stradale, le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo sul posto da parte del personale sanitario. Gli agenti della stradale, come da prassi, hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica dell'incidente. A quanto pare, il camion - che trasportava maiali - proveniva da Benevento.

Si tratta solo dell'ultima vittime sulle strade della provincia salernitana, che si conferma tra quelle a più alto tasso di mortalità a livello regionale e non solo.

Redazione Salerno