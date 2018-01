Decine di auto in frantumi: "espulsa" banda di teppisti Sfasciarono decine di auto in sosta a Salerno. Sono ragazzi di San Marzano e Pagani

Non potranno tornare a Salerno per tre anni. Il provvedimento è stato emesso dalla questura a carico di nove giovani di San Marzano del Sarno e Pagani. La banda, nella notte dell'undici ottobre scorso, ha infranto i vetri di decine di autovetture in sosta tra Pastena e via Benedetto Croce. Una lunga scia di violenza gratuita che ha colpito soprattutto le auto parcheggiate lungo via Posidonia.

La banda è stata identificata e fermata dagli agenti della sezione volanti. Nel corso delle indagini sono anche scattati gli arresti domiciliari.

Ora il foglio di via obbligatorio.

Quella notte in molti pensarono che quei danni fossero in realtà tentativi di furti. Ipotesi subito scartata: troppe le vetture danneggiate. E non tutte nella stessa strada, ma lungo un percorso preciso e decisamente non breve. Un vero raid. Senza un perché. Una tipica azione da teppisti.

Azione non isolata, certo. Ma che all'epoca dei fatti ha suscitato un certo clamore in città.