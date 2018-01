Sequestrata costruzione abusiva in Costiera Amalfitana Era nascosta tra gli alberi di limoni

La polizia ambientale e gli agenti della Polizia Locale del Comune di Maiori, coordinati dal comandante Giuseppe Rivello, con i Carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Giuseppe Loria, hanno sequestrato una costruzione abusiva nel comune di Maiori.

All'interno di un agrumeto di Via Casa Imperato, una traversa di Via Nuova Chiunzi, era in fase di realizzazione una costruzione di 60 metri quadrati, su un unico livello. La struttura era nascosta da reti di copertura di limoni e ancora allo stato grezzo. Il sequestro è scatatao perchè la struttura è stata realizzata senza i necessari titoli autorizzativi.

S.B.