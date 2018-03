Travolto da auto in retromarcia: "E' tornato per investirmi" Il racconto del ventenne vittima dell'incidente

Avrebbe volontariamente cercato di investire in retromarcia un giovane. L'episodio a Sarno, ora rischia un’accusa per tentato omicidio l’uomo che al volante della sua Fiat 600 avrebbe travolto in retromarcia Michele Mareschi, 20 anni, in via Fabricatore. Il conducente dell’auto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona e sarebbe andato a costituirsi spiegando la sua versione dei fatti. Intanto sulla vicenda sono in corso le indagini, a darne notizia il sito SarnoNotizie.

Il ventenne avrebbe raccontato quanto accaduto: “L’uomo al volante è tornato in retromarcia per investirmi – racconta il ragazzo – ha accelerato più e più volte per schiacciarmi contro il muro. L’ istinto mi ha salvato, sono riuscito a saltare sull’auto. Stavo camminando con mio padre e la mia fidanzata, nel senso opposto alla marcia dell’auto e l’abbiamo vista arrivare a tutta velocità. Mio padre ha alzato il braccio per dirgli di rallentare.

Ci ha superato, poi, l’ uomo alla guida ha dato un colpo all’acceleratore ed è tornato a marcia indietro. Ho visto l’ auto venirmi contro sono riuscito a scansarmi, poi mi ha caricato con la parte anteriore per colpirmi. Con un balzo sono riuscito a saltare sopra, evitando mi schiacciasse. Così ha spinto altre volte. Poi, è scappato”. Sotto choc i presenti che hanno immediatamente soccorso Michele. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e i vigili urbani. E' partita così la ricerca all'uomo che ha travolto il ventenne. Una ricerca che si è estesa anche ai social. Forse proprio perchè si sentiva ormai braccato e senza scampo l’investitore, dopo qualche ora, si è presentato al comando vigili dove avrebbe raccontato di aver avuto un problema nell’inserimento della retromarcia. Ora le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire l'accaduto.

S.B.