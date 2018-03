Si ribalta con l'auto: grave una 23enne La ragazza è stata portata in codice rosso all'ospedale

Grave incidente stradale questo pomeriggio tra Quadrivio di Campagna ed Eboli. Per cause ancora da accertare, forse complice il manto stradale bagnato, una ragazza di 23 anni che stava percorrendo la statale in direzione Eboli, ha perso il controllo della sua vettura, una Fiat Punto, finendo per ribaltarsi sulla carreggiata.

Sul posto i soccorsi e i carabinieri della compagnia di Eboli. La giovanissima è stata portata d'urgenza presso l' ospedale "Maria SS Addolorata" in codice rosso. Pare stesse tornando a casa dopo il lavoro. Avrebbe riportato una grave frattura.

S.B.