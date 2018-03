Giù dal quarto piano, muore a 35 anni: paese sotto choc Dopo qualche ora d'agonia è spirato il giovane

Una speranza infranta. Dopo qualche ora d'agonia, si è fermato per sempre il cuore del 35enne che questa mattina era volato giù dalla finestra del quarto piano di uno stabile di via Mannini. Il giovane era arrivato in condizioni gravi a Salerno, dove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione del "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" . Troppo gravi le ferite riportate dopo il drammatico impatto.

Un volo di circa dieci metri che non ha lasciato scampo al 35enne, morto in serata. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, anche se sembrano esserci pochi dubbi sulla dinamica. Gli investigatori propendono per il suicidio, viste anche le modalità dello schianto al suolo. Il giovane gestiva alcune case vacanze di proprietà della famiglia: figlio unico, chi lo conosceva lo ricorda come un ragazzo riservato. I carabinieri della stazione di Maiori hanno ascoltato due ragazzi che hanno fatto scattare l'allarme dopo aver trovato il corpo del giovane riverso a terra nel sangue. Tempestivo l'intervento dei soccorsi, ma per il 35enne purtroppo non c'è stato nulla da fare.

GbL