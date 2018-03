Incidente tra un'auto e uno scuolabus: feriti tre bambini Sono stati portati al pronto soccorso

Incidente sulla strada provinciale Aversana tra un'auto, un'Audi statio wagon e uno scuolabus del Comune di Eboli.

L'impatto è avvenuto questa mattina nei pressi di una rotatoria, in località Cioffi. Feriti tre ragazzini che sono stati trasferiti all'ospedale di Battipaglia per accertamenti, le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenute delle ambulanze del 118.

Intanto sull'incidente indagano i carabinieri di Eboli che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. La macchina dopo lo schianto è finita contro il guardrail, anche il conducente della vettura è stato portato in ospedale.

Apprensione per i familiari dei giovanissimi, fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Intanto montano le polemiche per lo stato in cui versa il manto stradale della zona, pieno di fosse e buchi che rendono pericoloso il percorso.

(foto di repertorio)

S.B.