Scatta la rissa: esploso colpo di pistola in strada Sul caso indagano i carabinieri

Paura nella notte in via Anastasio a Pontecagnano. Intorno all'una è stato esploso un colpo di pistola, il proiettile ha colpito il lunotto di un’auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal capitano Erich Fasolino, e la polizia municipale. Pare che si sia trattato di un litigio tra più persone. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto. I militari stanno cercando di capire cosa possa aver scatenato la violenza.

S.B.