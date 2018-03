Fa visita al vicino di casa e muore Sotto choc i presenti. L'uomo si è accasciato a terra

Si era recato a trovare un vicino di casa quando si è sentito male ed è morto. E' successo ieri sera intorno alle 20 in via Laudisio, a Eboli. La vittima, A.S., 60 anni, è caduto a terra mentre stava parlando.

Una tragedia che ha sconvolto i presenti che hanno immediatamente chiamato un'ambulanza del 118. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori dei servizi sociali del comune.

S.B.