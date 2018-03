Coltello al collo della commessa, così rapinano il market Colpo da 1.200 euro e poi fuggono via indisturbati

Si sono introdotti con il volto coperto e armati di coltello nel market Sebon, in via Gonzaga, a Eboli, portando via 1.200 euro. La rapina a mano armata è stata messa a segno giovedì sera.

I due ladri sono entrati nel supermarket e hanno immediatamente puntato alla gola della cassiera l'arma chiedendo fosse loro consegnato tutto l'incasso presente. Poi, forse presi dal panico, i rapinatori sono scappati via senza recarsi alla seconda cassa.

A riprendere l'intera scena le telecamere di videosorveglianza dell'area. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Eboli. Al vaglio degli inquirenti i dettagli recuperati grazie ai filmati e alla testimonianza della dipendente del market, visibilmente sotto choc.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante la rapina. Da una prima ricostruzione pare che i due malviventi siano due giovani, di altezza media e magri.

S.B.