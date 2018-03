Tempi duri per i clienti delle prostitute: multe da 500 euro Partono i controlli. L'ordinanza del sindaco di Eboli Massimo Cariello

Il sindaco di Eboli Massimo Cariello ha emanato un' ordinanza per contrastare il fenomeno della prostituzione e garantire la sicurezza della circolazione, la fruibilità degli spazi ed il decoro del territorio.

L’ordinanza riguarda la Strada Provinciale 175, meglio conosciuta come la Litoranea e le vie che portano agli arenili ed al mare. Sono tante infatti le prostitute che affollando la sera queste zone, a bordo strada, illuminate solo dalle luci dei fuochi che accendono per riscaldarsi. Uno spettacolo degradante che mette anche in pericolo gli automobilisti di passaggio.

Il provvedimento ha la validità di sei mesi e dunque copre per intero il periodo estivo e balneare, quando l’area registra la presenza di numerosi turisti e bagnanti. «Si tratta di una ordinanza che intende recuperare l'utilizzo degli spazi pubblici da parte dei residenti e dei turisti - precisa il sindaco di Eboli - e punta ad evitare conseguenze sulla circolazione stradale e sull'incolumità pubblica».

La disposizione, firmata dal primo cittadino di Eboli, riguarda sia chi esercita la prostituzione, sia i clienti, prevedendo per entrambi una multa di 500 euro. Sarà dunque “vietato contattare, avvalersi di prestazioni sessuali, intrattenersi con chi esercita il meretricio, fermarsi con i veicoli a contrattare e far salire prostitute; previsto anche il sequestro dei mezzi utilizzati per consumare le prestazioni sessuali”.

Insieme con l’ordinanza è stata avviata anche la predisposizione dei controlli per il rispetto del provvedimento. «Avremo una presenza massiccia e continua degli agenti della Polizia Locale di Eboli - anticipa l’assessore comunale alla sicurezza, Vito De Caro -. Un grande sforo dell’Amministrazione comunale e della Polizia Municipale, che garantirà sicurezza, decoro, fruibilità dei luoghi e riassetto dell’ordinanza sull’intera zona costiera».

S.B.