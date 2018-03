Tentano furto in casa: messi in fuga dalle urla dei vicini Arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento

Tentano il furto in una casa, li beccano i carabinieri. I militari della stazione di Maiori e della radiomobile di Amalfi la scorsa notte hanno arrestato il 22enne M. S. e il 27enne M. R., serbi domiciliari a Secondigliano, per tentato furto in abitazione a Maiori. Intorno alle 19 in via santa Tecla alcuni vicini si sono accorti che 3 persone stavano forzando le finestre di un appartamento ed hanno dato l'allarme urlando e chiamando i carabinieri. I militari di Maiori sono allora intervenuti immediatamente e sono riusciti a bloccarne uno, dopo un inseguimento a piedi.

I due complici sono riusciti invece a montare in auto, una Lancia Y, e a fuggire verso Amalfi. Allertata la centrale operativa di Amalfi, la pattuglia del Radiomobile si è immediatamente posta al loro inseguimento, dopo averli agganciati a Minori.

La fuga, con manovre azzardate e pericolose, è terminata nel porto di Amalfi, dove i due hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti a piedi fra gli scogli. Uno di essi però e stato subito notato dai carabinieri che lo hanno scovato per metà immerso in acqua fra gli scogli ed i newjersey. Il terzo complice è riuscito a guadagnare la fuga.

Sul posto sono giunti anche altri carabinieri, che hanno abbandonato la processione in corso del Venerdì Santo, e i volontari della Millennium Protezione Civile che, con i mezzi di emergenza in dotazione hanno coadiuvato le ricerche. Dopo 2 ore è stato rinvenuto solo un documento di identità del terzo malvivente che si era rifugiato su una imbarcazione prima di dileguarsi. Sul suo conto sono attualmente in corso indagini.