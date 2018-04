VIDEO|Furti e rapine a mano armata: fermate 10 persone Il blitz dei carabinieri. Sgomitato un gruppo criminale che agiva nella Piana del Sele

Rapine e furti nella Piana del Sele, tra Eboli e Battipaglia. All'alba di questa mattina i carabinieri della Compagnia di Eboli hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari - emessa dal Gip del Tribunale di Salerno - nei confronti di 10 persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata, furti in abitazione, furti aggravati, detenzione e porto illegale di armi e munizioni.

In supporto anche gli uomini del settimo nucleo elicotteri di Pontecagnano. Si tratta di quattro custodie cautelari in carcere, quattro arresti domiciliari e due divieti di dimora.

Gli indagati sarebbero coinvolti in cinque rapine a mano armata consumate in altrettanti esercizi commerciali di Eboli e Battipaglia tra il dicembre del 2016 ed il gennaio del 2017; due furti d'auto, che sarebbero state utilizzate per commettere le rapine; tre furti in abitazioni commesse a Eboli nel febbraio del 2017; 11 furti di beni custoditi all'interno di auto in sosta, consumati nei comuni di Eboli, Battipaglia e Capaccio tra il dicembre del 2016 e il marzo del 2017; 4 tentati furti all'interno di esercizi commerciali di Eboli verificatisi nel febbraio 2017.

Le forze dell'ordine avrebbero accertato dell'esistenza di un gruppo criminale con base operativa a Eboli che agiva armato. L'operazione ha visto la cooperazione tra la procura della Repubblica di Salerno e le Forze dell'ordine e si è organizzata con l'istituzione di gruppi di lavoro di magistrati specializzati in materia e la suddivisione di aree geo criminali con uno studio strategico del fenomeno che ha inserito i vari episodi malavitosi in un contesto più ampio.

“Ci siamo organizzati in modo da specializzarci nella conoscenza di questo tipo di fenomeno e non si tratta di fenomeni isolati – a dirlo il procuratore capo di Salerno Corrado Lembo – ma come abbiamo riscontrato nelle ultime indagini si tratta di vere e proprie organizzazioni criminali. Da un lato la cosa ci deve preoccupare, da un lato deve rafforzare il proposito di fare un 'azione di contrasto efficace attraverso l'organizzazione della conoscenza di questo tipo di reati commessi in determinate aree.

Mi fa piacere che molti sindaci abbiano acquisito la consapevolezza che l'ordine pubblico non è solo appannaggio degli organi di polizia ma di tutti i cittadini, ma anche di comuni, province, regione, che devono darsi da fare per contribuire a rendere più efficace la tutela dell'ordine pubblico. L'istituzione di una maggiore opera di videosorveglianza può aiutare la magistratura e le forze dell'ordine”.

Sara Botte