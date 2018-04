Imprenditore rapinato e picchiato: arrestati 3 napoletani A fermarli i carabinieri dopo un inseguimento

Rapinato nella zona industriale di Eboli. Vittima un imprenditore del settore logistico, nel primo pomeriggio di ieri. I carabinieri della locale compagnia, guidata dal capitano Luca Geminale, hanno inseguito ed arrestato tre uomini accusati di aver rapinato l'uomo. Si tratta tre napoletani, il 37enne S. E., il 38enne G. E. e il 24enne G. S., tutti già noti alle forze dell'ordine. Sono stati portati in carcere.

I tre, a bordo di una Fiat 500L di colore nero risultata poi noleggiata, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, hanno bloccato la Range Rover guidata dall'imprenditore, che si trovava all'interno della propria vettura appena parcheggiata dinnanzi la sua azienda.

Uno dei 3 malviventi è poi sceso dalla Fiat 500 e, dopo aver violentemente tirato fuori dal veicolo il malcapitato ed averlo picchiato, si è messo alla guida della Range Rover. In seguito entrambe le auto si sono date alla fuga. La vittima è riuscita a farsi dare un passaggio da un'auto, in quel momento di passaggio e si è messa ad inseguire le vetture che intanto avevano imboccato la direzione di fuga da Eboli verso Battipaglia.

L'imprenditore ha anche allertato la centrale operativa dei Carabinieri di Eboli per spiegare l'accaduto. L'operatore, dopo essere rimasto in costante contatto con l'uomo per le indicazioni sulla fuga dei malviventi, è riuscito ad individuare il punto di intercetto nella direzione di fuga della Fiat 500 lungo la statale 18 ai confini tra Eboli e Battipaglia ed una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile è così riuscita ad intercettarla, bloccarne la corsa e arrestare i 2 occupanti.

La Range Rover è stata trovata da un'altra delle pattuglie impegnate nella ricerca, abbandonata nei pressi di una locale azienda agricola. I militari a quel punto si sono recati presso la stazione ferroviaria di Eboli e, a bordo del treno regionale in partenza per Napoli, hanno riconosciuto ed arrestato il terzo malvivente, che si è poi rivelato essere fratello ad uno dei due uomini arrestati poco prima.

La vittima della rapina, in seguito per le percosse subite, ha ricevuto 7 giorni di prognosi dai medici dell'ospedale di Eboli. La Range Rover è stata restituita all'imprenditore, mentre la Fiat 500L sottoposta a sequestro per i dovuti accertamenti del caso. Secondo gli inquirenti i malviventi in questione sarebbero dei professionisti preparati, che avevano a disposizione anche un dispositivo di disturbo delle frequenze e segnale del Gps.

S.B.