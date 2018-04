Investito e ucciso dal rivale in amore: omicidio nella notte Procura e polizia ipotizzano la pista passionale, ma ci sono ancora tanti dubbi da chiarire

Un uomo è morto questa notte a Nocera Inferiore dopo essere stato investito da un'automobile. L'episodio è avvenuto in via Fiuminale. Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta la polizia, a seguire il caso il pm Roberto Lenza. Sembra che la vittima non fosse sola al momento della tragedia. Da prime indiscrezioni gli inquirenti avrebbero parlato di motivi passionali all'origine dell'investimento fatale. Tutto è avvenuto nei pressi dell'istituto scientifico "Sensale".

Il quadro è ancora tutto da chiarire, ma la sensazione - che si è fatta strada col passare delle ore - è che si sia trattato di un omicidio dettato dalla gelosia. Gli investigatori esprimono cautela e non vogliono arrivare a dare versioni azzardate di un episodio comunque molto grave che ha sconvolto la notte nocerina. L'ipotesi più probabile, sulla quale lavorano gli agenti del locale commissariato e il pm del tribunale dell'agro, è che possa essersi trattato del gesto deliberato di un uomo accecato dalla gelosia nei confronti della moglie.

Decisiva, per chiarire le dinamiche della tragedia, la testimonianza di un'altra persona che - pare - sarebbe stata presente al momento dell'investimento mortale. L'uomo indagato e fermato dalle forze dell'ordine era alla guida di una Fiat Brava di colore scuro. Inutili purtroppo ogni tentativo di soccorrere la vittima: sul posto, insieme ai vigili del fuoco del locale distaccamento, anche i sanitari del 118. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la salma è rimasta sull'asfalto per ore in attesa del magistrato di turno e del medico legale per i primi accertamenti e per chiarire dal primo esame esterno del cadavere le cause della morte, anche se sembrano esserci pochi dubbi al riguardo. Una vicenda, insomma, dai contorni ancora tutti da chiarire. L'indagato è stato fermato dalla polizia.

Sara Botte

Giovanbattista Lanzilli