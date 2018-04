Nascondono la droga sotto il sedile dell'auto: arrestati I due giovani sono stati portati in carcere a Fuorni

Nascondono la droga in auto e vengono scoperti dalla polizia. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, le due persone di nazionalità italiana - il 30enne G.E. E il 25enne O.A., quest’ultimo con precedenti specifici, entarmbi di Nocera Inferiore-, arrestati dalla polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e condotti nel carcere di Fuorni.

Dopo la verifica dei documenti, gli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore hanno proceduto ad una ispezione approfondita del veicolo che ha permesso di trovare, sistemati sotto il sedile del conducente, circa 22 grammi di “hashish” già suddivisi e confezionati in dosi. La tapppa successiva è stata la perquisiione delle abitazioni dei due indagati: in casa di G.E. sono sati rinvenuti 152 grammi di hashish e 9 di marijuana già suddivisi e confezionati in dosi, in quella del 25enne un “panetto” di circa 150 grammi di hashish.

Nel corso dei servizi sono state oltre 50 le persone identificate e 27 i veicoli controllati, 7 le perquisizioni effettuate e 4 le contravvenzioni al Codice della Strada elevate che hanno comportato anche il fermo amministrativo di due autovetture. Sono inoltre state controllate 17 persone sottoposte agli arresti domiciliari o ad altre misure, tutte trovate regolarmente.

