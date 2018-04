Banda di ladri fermata al posto di blocco Per i tre è scattato il foglio di via obbligatorio

Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Nocera Inferiore. E' questo il procedimento adottato nei confronto di tre persone fermate durante un posto di blocco dalla polizia, nella tarda mattinata di ieri.

Gli agenti hanno imposto l'alt ad un’autovettura con targa polacca con a bordo un uomo e due donne di nazionalità rumena che hanno dimostrato da subito segni di insofferenza al controllo di polizia.

In seguito ad una successiva verifica i poliziotti hanno accertato che i tre, di fatto residenti nella provincia di Napoli, con molteplici alias, avevano numerosissimi precedenti di polizia per furti in abitazione. E' così scattato il foto-segnalamento quali persone sospette, la banda è stata allontanata ed è stato avviato il procedimento per l’adozione del foglio di via obbligatorio.

S.B.