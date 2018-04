Spaccio di droga: arrestato dalla polizia un 23enne E' stato scoperto dagli agenti in casa per perquisire il fratello

Arrestato un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato beccato in casa dalla polizia. Gli agenti avevano sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo il fratello, un 24enne, fermato a Nocera Inferiore. I poliziotti hanno deciso di procedere nei confronti del ragazzo, scoperto a girovagare per i parcheggi di via Rea, e trovato anche con una piccola dose di marijuana. Gli agenti si sono così recati a perquisire l’abitazione dove il 24enne vive con la famiglia e il fratello di 23 anni.

La perquisizione, effettuata con l’ausilio di un'unità cinofila antidroga, ha permesso di trovare e sequestrare due “stecche” di hashish del peso di 22 grammi, due bilancini di precisione e la somma in contanti di 305 euro, in possesso del 23enne che è stato posto agli arresti domiciliari.

Per il fratello invece, scoperto a fare il parcheggiatore abusivo, oltre alla segnalazione come assuntore di droga, è stata proposta l’applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Nocera Inferiore.

Inoltre, in un'altra zona di via Rea, all’interno di un pozzetto per l’acqua utilizzato per l’irrigazione delle aree verdi, la polizia ha trovato 4,76 grammi di hashish già suddivisi e confezionati in dosi, un bilancino di precisione, della pellicola tipo “domopack” e numerose bustine per il confezionamento, probabilmente nascosti proprio da un “pusher”.

S.B.