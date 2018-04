Nasconde 80 bombe in casa: denunciato 34enne L'arsenale scoperto dalla polizia durante un controllo

Trovato con 80 bombe carta in casa. A scoprire l'arsenale la polizia durante dei controlli antidroga. Nel corso di una perquisizione in via Ovidio Forino, a Nocera Inferiore, gli agenti hanno scoperto nell'abitazione di un 34enne incensurato gli ordigni di fabbricazione artigianale. Il materiale esplodente è stato messo in sicurezza dalla Squadra Artificieri Antisabotaggio intervenuta sul posto.

Il giovane è stato denunciato per possesso illegale di materiale esplodente. La polizia ha poi esteso i controlli anche nella locale sala Bingo, una pattuglia civetta in moto ha fermato un giovane trovato in possesso di una dose di 0,6 grammi di marijuana detenuta per uso personale, di un coltello a serramanico di grosse dimensioni e di uno spray al peperoncino.

Il giovane, originario dell'Emilia Romagna e studente presso un istituto privato di Nocera Inferiore, con precedenti per uso di sostanze stupefacenti, è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti e psicotrope. Inoltre è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca.

S.B.