Sparatoria vicino al tribunale: ferita una persona Sarebbero due i colpi esplosi

Momenti di forte tensione questa mattina a Nocera Inferiore, per una sparatoria che sarebbe avvenuta in via Borsellino, a poca distanza dal tribunale cittadino. Una persona è rimasta ferita ed è ricoverata all’ospedale “Umberto I”.

Stando al racconto di alcuni testimoni, tutto sarebbe partito da un litigio. Dalle parole si è passati ai fatti, ed è spuntata fuori un’arma. Almeno due i colpi esplosi. Sono in corso le indagini della polizia per chiarire le dinamiche della vicenda.

S.B.