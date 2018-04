Sorpreso a rubare argenteria in una casa: arrestato Il ladro è stato beccato dai carabinieri e posto agli arresti domiciliari

Avrebbe fatto troppo rumore facendo così scattare l'allarme dei vicini di casa. Beccato ed arrestato un topo d'appartamento in azione nella notte a Sant’Arsenio. L'uomo, un 46enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione. Si trova ora agli arresti domiciliari.

A scoprirlo i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, nel corso di servizi perlustrativi di controllo del territorio, proprio finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori e in special modo di furti d'appartamento. I militari di Petina e di Polla, impegnati in servizi per la prevenzione dei reati contro il patrimonio, sono così intervenuti tempestivamente a seguito di una segnalazione da parte di alcuni cittadini che hanno avvertito la presenza di qualcuno nell'dificio. Hanno sentito rumori provenire da un appartamento e hanno visto una finestra forzata all’interno di un'abitazione di Sant’Arsenio. Così pensando subito potesse trattarsi di un ladro in azione hanno chiamato le forze dell'ordine.

I carabinieri arrivati sul posto hanno fatto immediatamente irruzione nell’edificio, sorprendendo subito il 46enne sul fatto. Il presunto ladro stava infatti velocemente portando via argenteria, monili ed altri oggetti trovati in giro, nascondendo il tutto in alcune buste. Il bottino del colpo si sarebbe aggirato intorno ai tremila euro circa.

Tutti gli oggetti di valore recuperati così dai carabinieri, sono stati restituiti alla vittima, una donna, la proprietaria dell’appartamento che stava per essere svaligiato dal malintenzionato. Il topo d'appartamento, che non è riuscito a portare a termine il furto, è stato ammanettato dai carabinieri sul posto e condotto poi agli arresti domiciliari.

Sara Botte