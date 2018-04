Crolla il soffitto a scuola: esposto in procura A presentarlo un gruppo di studenti

Un esposto in Procura per denunciare la situazione di degrado e abbandono con la quale devono fare i conti gli studenti del liceo classico “Giambattista Vico” di Nocera Inferiore.

A presentarlo un gruppo di studenti dell’istituto superiore, sempre più preoccupati per la propria sicurezza dopo il crollo di parte dell’intonaco che ha portato allo stop delle lezioni.

Dopo il sopralluogo dei tecnici della Provincia, è stato disposto il ritorno in aula per venerdì ma le polemiche non si placano. Studenti e docenti chiedono interventi risolutivi al più presto per uno degli istituti più rinomati di tutto l’Agro.

Giovanbattista Lanzilli