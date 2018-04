Spara e ferisce il figlio di un ex consigliere comunale Preso l'aggressore: è il figlio di un boss del posto

É stato fermato l'uomo che a Nocera Inferiore, in via Borsellino, nei pressi del Tribunale, ha sparato e ferito Pasquale Iannone, 34 anni, figlio di un ex consigliere comunale.

Si tratta del figlio di un boss di Nocera Inferiore che le forze dell'ordine hanno rintracciato all'interno del parcheggio di un supermercato a Cava de' Tirreni.

Sul caso indagano gli agenti del locale Commissariato di polizia, guidati dal vice questore Luigi Amato. L'accusa nei confronti dell'uomo è di tentato omicidio. Intanto si sta cercando di ricostruire il movente dell'aggressione, che sarebbe legata al mondo della droga.

Il 34enne è stato colpito da un proiettile all'addome: trasportato in ospedale, all'Umberto I, è stato operato. Stando al racconto di alcuni testimoni, tutto sarebbe partito da un banale litigio. Dalle parole si sarebbe passati ai fatti, ed è spuntata fuori un’arma. Almeno due i colpi esplosi.

S.B.